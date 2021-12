Ciclista morre no Rio após ser atropelado por jogador do Flamengo

O lateral-esquerdo do Flamengo, Ramon Ramos Lima, atropelou um ciclista na noite desse sábado (4), na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Jonatas Santos, de 30 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu a caminho do hospital.

O Corpo de Bombeiros foi acionado às 20h35 para a ocorrência na altura do número 10.500 da Avenida das Américas. Uma ambulância socorreu a vítima para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, mas ela já chegou em óbito.

Ramon desceu do carro, prestou socorro ao ciclista e foi quem solicitou o atendimento. Em seguida, ele compareceu à 16ª DP na Barra da Tijuca para prestar depoimento.

O presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, que foi reeleito para o cargo na mesma noite, lamentou o acidente.

"Eu estava no meio da contagem de votos quando alguém me contou [sobre o acidente]. A gente fica triste, ele é um atleta exemplar. Óbvio que vamos prestar apoio a ele", declarou.