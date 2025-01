Chamusca avalia preparação do Floresta para o Cearense e reforça objetivos do clube na competição

O Floresta está na expectativa para a estreia no Campeonato Cearense de 2025. O técnico Marcelo Chamusca explica como tem sido a preparação do elenco nesta temporada e fala dos objetivos da equipe para a competição, que inicia neste sábado (18).

"A preparação tem sido muito positiva. Nós otimizamos esse tempo para poder entrosar bem a equipe. São jogadores remanescentes da Fares Lopes e da Série C junto com os jogadores que foram contratados. Fizemos dois jogos-treino que foram interessantes para que a gente pudesse fazer uma análise em relação a performance dos atletas e aquilo que precisa melhorar", afirmou o técnico.

"Aproveitamos esse período também para dar uma lapidada no aspecto físico e poder introduzir nosso modelo de jogo, as nossas ideias. Os jogadores estão assimilando, tem sido positivo o comprometimento dos atletas. Então, a expectativa é de que a gente inicie bem a competição", completou.

O treinador, que é bastante conhecido do futebol cearense, citou os objetivos do Lobo da Vila Manoel Sátiro.

"É uma competição difícil, nivelado, com dois grandes clubes, o Ceará e o Fortaleza que devem puxar o campeonato pelo investimento, pela camisa, pela torcida... Mas o nosso objetivo principal é estar entre os quatro primeiros colocados do campeonato. Chegar numa semifinal, poder lutar pelas vagas da Copa do Brasil e da Copa do Nordeste", concluiu.

O Floresta faz parte do Grupo A, junto com Ceará, Floresta, Horizonte e Maracanã. A equipe estreia diante do Barbalha no domingo (19), às 16h (de Brasília).