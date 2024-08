Cesta de quatro pontos? Entenda nova regra do basquete e veja onde ela está sendo utilizada

Na última década, as cestas de três pontos revolucionaram o basquete mundial e transformaram o jogo, criando uma nova forma de se atacar, vencer partidas e conquistar campeonatos. Times como o Golden State Warriors, da NBA, passaram a arremessar de longe de forma constante, criando assim uma nova estratégia de jogo. Nos últimos dez anos, foram quatro títulos (2015, 2017, 2018 e 2022) para a equipe de San Francisco.



A revolução comandada por Stephen Curry e Steve Kerr, no entanto, pode ter sido só o começo. Ao menos, é isso que acreditam os defensores de uma nova regra para o basquete: a cesta de quatro pontos. A ideia quer adicionar outra linha na quadra de basquete, colocando uma nova marcação após a linha de três pontos. Com isso, seria possível fazer quatro pontos com um único arremesso.



A regra já foi testada em partidas amistosas ao redor do mundo, mas ganhou força na tarde desta segunda-feira, dia 19 de agosto, com a implementação da linha de quatro pontos em um jogo oficial da Copa do Governador, competição da modalidade nas Filipinas. É a primeira vez que tal regra é admitida em um torneio oficial do esporte.



O ponto histórico saiu das mãos do americano Chris Banchero, que acertou um belo arremesso no jogo entre Meralco Bolts e Magnolia Hotshots. O atleta dos Bolts ainda comemorou o lance de forma bem-humorada, levantando os quatro dedos da mão e fazendo um "quatro" para a torcida. O time de Banchero ganhou a partida por 99 a 94.



Após a partida, o jogador se mostrou contente com a novidade e afirmou estar feliz por ter "entrado no livro da história" do basquete. "Costumo atirar daquela distância, isso é natural para mim. É necessário se adaptar, porque é uma jogada importante. Quatro pontos podem fazer você perder a vantagem em uma partida", afirmou o atleta.



Na Copa do Governador, a linha de quatro pontos fica a 8,22m da cesta. Como comparação, a linha de três pontos fica a 7,24m da cesta na NBA. Já nos jogos da Federação Internacional de Basquete (FIBA), a distância da cesta de três pontos é de 6,75m



A NBA PODE ADOTAR A REGRA?



A discussão sobre uma possível nova linha na quadra de basquete não é exatamente nova. Desde que as cestas de três pontos se tornaram a norma no jogo de alto nível, o debate sobre cestas de quatro pontos se tornou mais vocal.



De um lado, fãs e especialistas acreditam que os arremessos longos dos dias atuais se tornaram muito triviais. Com a nova regra, a dificuldade de uma bola longa retornaria ao jogo, além de possibilitar novas estratégias de ataque e defesa.