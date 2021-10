Ceni fala sobre o Ceará, primeiro rival na volta ao São Paulo: "Deve ser um começo bem difícil"

O São Paulo tem uma novidade e tanto contra o Ceará, nesta quinta-feira, às 19h, no Morumbi. O novo técnico do clube, Rogério Ceni, fará a reestreia no comando do Tricolor, que não vive uma boa fase dentro de campo.

Nas primeiras palavras como treinador são-paulino, ele ressaltou o orgulho em vestir a camisa do time que defendeu por 26 anos como jogador de futebol, mas também aproveitou para falar sobre o primeiro adversário, o alvinegro de Porangabuçu.

"Eu fico muito feliz, pois 26 anos da minha vida passados aqui dentro, quatro deles em baixo das arquibancadas e poder voltar a vestir a camisa do São Paulo, não mais como jogador, mas hoje representando de uma outra maneira. Pra mim, motivo de muito orgulho, muita felicidade, muita satisfação. Sabemos que o momento não é um momento de euforia, de comemoração, nem nada. Mas vamos trabalhar para tentar essa primeira vitória amanhã. Já que aceitamos o desafio, temos que estar pronto para esse começo, que deve ser um começo bem difícil contra o Ceará".

Retrospecto não ajuda Ceni

Enquanto treinador do Fortaleza, do Flamengo e do Cruzeiro, Rogério Ceni já enfrentou o Ceará em diversas oportunidades no histórico recente. Um levantamento feito pelo site 'futebolcearense' mostra que foram 18 jogos disputados pelo profissional enquanto treinador.

Foram 7 vitórias do Ceará, 5 empates e 6 vitórias de Ceni nos confrontos que acontecem desde 2018.