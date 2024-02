Cearense Thiago Monteiro faz história, Brasil vence Suécia e se garante na fase final da Copa Davis

CLASSIFICAÇÃO GARANTIDA NAS FINAIS DA COPA DAVIS Neste sábado, Thiago Monteiro garantiu a vaga do Time Brasil BRB contra a Suécia, após vencer Elias Ymer de virada, por 4/6 6/4 6/2 Agora os nossos meninos seguem para as finais da Copa do Mundo do Tênis Masculino, de 10 a 15/09 pic.twitter.com/QSR6ZhJXAu

A equipe brasileira fez um primeiro set muito tranquilo, aplicaram duas quebras e venceram por 6/2 sem qualquer imposição da dupla da Suécia, que equilibrou o duelo no segundo set, forçou um nono game, mas Matos e Meligeni mantiveram o foco e conseguiram fazer 2 a 1 para o Brasil ao fechar a partida em 7/5

Na frente do duelo com a Suécia, coube a Thiago Monteiro dar o último golpe para colocar o Brasil de volta à elite da Copa Davis. Ele venceu a partida frente a Elias Ymer de virada, já que começou perdendo o primeiro set por 6/4, com o sueco aplicando duas quebras e confirmando os dois últimos games para fazer 1 a 0.O brasileiro, no entanto, não se deixou abater, deu a volta por cima e conseguiu salvar três break points, quando estava perdendo por 4/3 para igualar o duelo e virar para 6/4, aproveitando-se de um momento ruim do adversário.Thiago Monteiro continuou a todo vapor no terceiro set e não tomou conhecimento de Ymer. Não demorou para o brasileiro abrir 5/1 de vantagem, depois foi só administrar o resultado para entrar na história do tênis brasileiro.A fase final da Copa Davis acontecerá em setembro. A competição será em sede única com fases de grupos. Os classificados se enfrentarão no mata-mata até que a equipe campeã seja definida.