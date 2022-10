Cearense Rebecca fecha parceria com medalhista olímpica Ágatha no vôlei de praia

A cearense Rebecca e a paranaense Ágatha fecharam parceria para a temporada 2023 do vôlei de praia. As atletas estiveram nos Jogos Olímpicos de Tóquio, disputado em 2021, e visam representar o Brasil em 2024, em Paris.

Rebecca estava como dupla de Talita, mas o ciclo foi encerrado na quinta-feira (27) por opção das atletas de “seguir caminhos distintos”. As atletas representavam o Fortaleza Esporte Clube. Com o fim da parceria, apenas a cearense permanecerá defendendo as cores do Tricolor do Pici.

O início dos treinos de Rebecca e Ágatha deve ocorrer apenas em 2023. A paranaense, medalhista de prata nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em 2016, vive a expectativa do nascimento da filha Kahena.

Na temporada, a cearense conquistou três etapas do Circuito Brasileiro, em Saquarema (RJ), Itapema (SC) e Fortaleza (CE). Neste final de semana, Rebecca está disputando o Circuito Zinzane, em Niterói, no Rio de Janeiro, ao lado da conterrânea Carol Horta.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil