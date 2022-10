Cearense Manoel Messias conquista bronze inédito em etapa da Série Mundial de Triatlo

O cearense Manoel Messias conquistou o bronze na Série Mundial de triatlo - Etapa de Cagliari, na Itália. Essa é a primeira medalha dele no principal circuito de provas da modalidade. O atleta fez o tempo de 01h40min29s na disputa realizada neste sábado (8). O brasileiro celebrou o feito nas redes sociais.

A competição reúne os maiores nomes do triatlo no mundo e é disputada em distância olímpica: natação (1,5km), ciclismo (40km) e corrida (10km). Ao todo, 55 atletas participaram da prova masculina. Manoel ficou com o bronze e foi superado apenas por Alex Yee (ouro) e Jonny Brownlee (prata).

Manoel Messias representou o Brasil nas Olimpíadas de Tóquio 2020 e segue firme na temporada. Além do inédito terceiro lugar em Cagliari, ele conquistou o ouro na etapa de Valência da Copa do Mundo, a prata na etapa de Arzachena e outro segundo lugar nos Jogos Sul-Americanos (Assunção).

Legenda: Manoel Messias conquistou a primeira medalha dele na Série Mundial. Foto: Divulgação/World Triathlon

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte