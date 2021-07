Cearense fica longe do pódio do triatlo masculino nas Olimpíadas de Tóquio; norueguês leva ouro

Não deu para o Brasil no triatlo masculino nas Olimpíadas de Tóquio. O cearense Manoel Messias, de 22 anos, ficou na posição 28º da prova realizada na tarde deste domingo (25).

O ouro ficou com o Kristian Blummenfelt, da Noruega, que terminou a prova com o tempo de 1h45m04s, 11 segundos à frente do britânico Alex Yee. Hayden Wilde, da Nova Zelândia, completou o pódio na marina de Odaiba.

Sob forte calor, os atletas tiveram que vencer 1.500m de natação, 40 km de ciclismo e mais 10 km de corrida. Dos 56 atletas inscritos, 51 iniciaram a disputa nos 1.500 metros da natação.

Manoel Messias não começou bem na natação e finalizou a primeira perna na penúltima posição. O francês Vincent Luis terminou à frente ao completar os 1.500 metros em 17m39s. O cearense ficou 57 segundos atrás, na 48ª posição de 51 atletas.

Ciclismo

No ciclismo, a liderança passou de mãos diversas vezes até que o suíço Andrea Salvisberg assumiu a ponta na sétima das oito voltas.

Ele abriu vantagem e conseguiu finalizar os 40 km de pedalada com 14 segundos de vantagem para o norueguês Casper Stornes. Manoel Messias encerrou essa etapa em 39º.

Corrida

O suíço começou a corrida na frente, mas não conseguiu se manter. O britânico Alex Yee assumiu a ponta, seguido de perto pelo norueguês Kristian Blummenfelt, pelo Hayden Wilde.

Nos quilômetros finais, os três revezaram a liderança até que Kristian Blummenfelt abriu grande distância e garantiu a medalha de ouro.

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte