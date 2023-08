CearáCast: Erivelton Viana, ex-zagueiro e técnico do time feminino do Ceará

Ídolo alvinegro com mais de 200 jogos pelo Vozão, Erivelton Viana é o convidado desta semana do CearáCast. O ex-zagueiro retorna ao comando do time feminino do Ceará após conquistar o Brasileirão Feminino A2 de 2022. O bate-papo contou com participação de Brenno Rebouças e mediação de Samuel Conrado.

O ex-zagueiro iniciou carreira na defesa alvinegra em 1999. O ex-zagueiro está marcado no elenco do Ceará que conquistou o acesso à elite do futebol brasileiro em 2009. As histórias no tempo de jogador e a filosofia como técnico foram os assuntos deste episódio.

O CearáCast você pode acompanhar no YouTube da TV Diário, no seu tocador de áudio e, agora, na telinha da TV Diário, todas as quintas-feiras, às 22h10.