Ceará x Jaraguá-SC pela final da Copa do Brasil de Futsal: acompanhe ao vivo

O Ceará entra em quadra neste domingo (19), às 19h (horário de Brasília), contra o Jaraguá-SC, pela final da Copa do Brasil de Futsal. O duelo acontece no Ginásio do Vozão, em Fortaleza (CE). A partida será transmitida ao vivo pelo YouTube da Confederação Brasileira de Futsal (CBFS).

O confronto da volta acontece na Arena Jaraguá, em Santa Catarina, no próximo domingo (26), às 19h (horário de Brasília).

Ceará x Jaraguá-SC | acompanhe ao vivo

Escalações

Ceará:

Lambão; Gabriel, João César, Levy e Dedezinho. Técnico: Deividy Hadson.

Jaraguá-SC:

João Neto; Leco, Eka, Torres e Jhony. Técnico: Malafaia.

Ficha técnica

Ceará x Jaraguá-SC - final da Copa do Brasil de Futsal

Local: Ginásio do Vozão, em Fortaleza (CE)

Data: 19/09/2021 (domingo)

Horário: 19h (de Brasília)

Transmissão: CBFS TV