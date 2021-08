Ceará x Flamengo: confira horário, onde assistir e prováveis escalações

O Ceará recebe o Flamengo neste domingo (22), às 16h (horário de Brasília), na Arena Castelão, pela 17ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O duelo será transmitido ao vivo pela TV Globo (TV Verdes Mares) e Verdinha (AM 810), além do Premiere.

O embate entre as duas equipes é marcado pelo equilíbrio desde que o Ceará retornou à elite do futebol brasileiro. De 2018 até 2020, ambas equipes somam três vitórias. Na temporada passada, o time de Guto Ferreira venceu o Flamengo no 1° e 2° turno.

Retrospecto de Ceará x Flamengo (2018-2020)

Ceará 0 x 3 Flamengo (Série A - 2018)

Flamengo 0 x 1 Ceará (Série A - 2018)

Ceará 0 x 3 Flamengo (Série A - 2019)

Flamengo 4 x 1 Ceará (Série A - 2019)

Ceará 2 x 0 Flamengo (Série A - 2020)

Flamengo 0 x 2 Ceará (Série A - 2020)

Legenda: Ceará enfrentou o Flamengo duas vezes na temporada 2020 e venceu os dois confrontos Foto: Alexandre Vidal / Flamengo

O momento vivido pelas equipes é oposto. O Ceará vive um momento de pressão, apesar da boa colocação dentro da Série A do Campeonato. A equipe cearense viu a sequência de 11 jogos de invencibilidade ser quebrada no último domingo (15), contra o Corinthians, e busca se reeguer diante do rubro-negro carioca.

O Flamengo, por sua vez, vive um momento leve. A equipe carioca vem de três vitórias consecutivas e uma classificação à semifinal da Taça Libertadores, obtida após golear o Olimpia-PAR. Na Série A do Campeonato Brasileiro, o rubro-negro ocupa a 5ª colocação, com 27 pontos.

Enquete

inter@

Desfalques no Flamengo

Apesar da sequência positivo do rubro-negro carioca, o técnico Renato Gaúcho terá sérios problemas na hora de mandar a campo a equipe titular. Willian Arão e Bruno Henrique terão que cumprir suspensão automática e não irão enfrentar o Ceará.

Além do volante e do atacante, o Flamengo não poderá contar com os zagueiros Rodrigo Caio e Gustavo Henrique, o lateral Renê e os volantes Thiago Maia e Piris da Motta. O lateral-direito Isla é dúvida para a partida.

De Arrascaeta também fica de fora da escalação do técnico Renato Gaúcho.

Ficha técnica

Ceará x Flamengo - 17ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Data: 22/08/2021 (domingo)

Horário: 16h (de Brasília)

Transmissão: TV Globo (TV Verdes Mares), Premiere, Rádio Verdes Mares e tempo real do Diário do Nordeste

Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS)

Assistentes: Jorge Eduardo Bernardi (RS) e Jose Eduardo Calza (RS)

Escalações

Ceará

Richard; Buiú, Messias, Luiz Otávio e Bruno Pacheco; Fernando Sobral e Naressi; Kelvin, Lima e Rick; Airton. Técnico: Guto Ferreira.

Flamengo

Diego Alves, Matheuzinho, Gustavo Henrique, Léo Pereira e Filipe Luís; João Gomes, Diego e Everton Ribeiro; Vitinho, Gabigol e Michael. Técnico: Renato Gaúcho.