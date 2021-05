Ceará x Arsenal de Sarandí: escalações, horário e a expectativa no jogo de hoje pela Sul-Americana

Sem tempo para lamentar, é momento de virar a chave e já pensar nos próximos objetivos. É com este pensamento que o Ceará volta a campo nesta quarta-feira (12), para enfrentar o Arsenal de Sarandí, às 19h15min, na Arena Castelão, pela 4ª rodada da Copa Sul-Americana. A missão é de não somente virar a página após a derrota para o Bahia na final da Copa do Nordeste como também de garantir tranquilidade na luta pela classificação ao mata-mata da competição continental.

Atualmente na liderança do Grupo C, com cinco pontos, o Vovô faz o primeiro de dois jogos seguidos em casa. Vitória sobre o time argentino faz a equipe de Guto Ferreira chegar aos oito pontos e, de quebra, mantém o rival com quatro. É confronto direto e importantíssimo para manter a ponta da tabela e garantir mais segurança na disputa pela única vaga que leva às oitavas de final.

"É um jogo de extrema importância, em virtude de jogar em casa, de buscar os três pontos para a nossa classificação. Nos jogos em casa, temos que vencer se quisermos a classificação na Sul-Americana. É um grupo difícil, classifica só um. Os jogos em casa são de extrema importância. É mudar essa chave rápida da final da Copa do Nordeste para a Sul-Americana", destacou o volante Charles, que ficou fora da finalíssima do Nordestão, mas retorna ao time titular.

Única dúvida

Legenda: Com gols nos últimos jogos, Jael vive bom momento no Vovô Foto: Lucas Figueiredo / CBF

A escalação do Alvinegro, inclusive, não deverá ter muitas novidades. O técnico Guto Ferreira, porém, tem uma única dúvida, e é no comando de ataque.

Felipe Vizeu foi o titular nos últimos cinco jogos, mas Jael vive ótimo momento e pede passagem. O camisa 9 marcou dois gols nas finais do Regional, saindo do banco de reservas e passando menos minutos em campo, e tem apresentado boas atuações nas oportunidades que tem recebido.

O atacante Saulo Mineiro, que não foi relacionado contra o Bahia por sentir desconforto no tornozelo, também é dúvida para o duelo.

De resto, será força máxima para tentar conquistar uma importante vitória.

Arsenal de Sarandí

Legenda: Na última rorada, o Arsenal de Sarandí venceu bem o Jorge Wilstermann na Argentina por 3 a 0 Foto: RONALDO SCHEMIDT / AFP

O time argentino tem desfalques no sistema defensivo e também no meio de campo. O lateral-esquerdo Lucas Suárez e o volante Emiliano Méndez, que foram titulares no jogo de ida, na Argentina, estão no Departamento Médico e foram vetados. Emiliano Papa e Juan Andrada, que entraram no decorrer daquele jogo, devem ser os substitutos naturais.

Mesmo atuando fora de casa, o Arsenal tem necessidade da vitória para seguir vivo na luta pela classificação ao mata-mata da Copa Sul-Americana.

FICHA TÉCNICA

Copa Sul-Americana - 4ª rodada

Local: Arena Castelão, em Fortaleza-CE

Data: 12/05/2021

Horário: 19h15min

Árbitro: Roberto Tobar (CHI)

Transmissão: Rádio Verdinha, Tempo Real em diariodonordeste.com.br/jogada e Conmebol TV

Ceará: Richard; Gabriel Dias, Messias, Luiz Otávio e Bruno Pacheco; Charles e Oliveira; Vina, Lima e Mendoza; Felipe Vizeu (Jael). Técnico: Guto Ferreira

Arsenal de Sarandí: Medina; Benavídez, Carabajal, Suso e Papa; Soraire, Andrada, Picco e Castro; Candía e Albertengo. Técnico: Sergio Rondina