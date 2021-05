Ceará visita UDA/AL pelo Brasileiro Feminino Série A2; veja prováveis escalações

Vice-líder do Grupo C do Campeonato Brasileiro Feminino Série A2, com 3 pontos, o Ceará volta a campo neste domingo (23), às 15h, contra o UDA, pela 2ª rodada da competição nacional, no Estádio Rei Pelé, em Maceió. As alvinegras realizaram treino apronto neste sábado (22) no CT do CRB/AL.

A estreia das Meninas do Vozão aconteceu no último domingo (16) contra o América-RN. Na Cidade Vozão, em Itaitinga, o Ceará goleou a equipe potiguar por 5 a 0. Jady, Thayane, Michele (2x) e Ana marcaram os gols das alvinegras.

O adversário deste domingo, o UDA/AL estreou com vitória. Jogando fora de casa, a equipe alagoana venceu o Náutico por 3 a 0. Andressa, Tamara e Nay marcaram os gols da partida.

Regulamento da competição

A competição conta com 36 clubes divididos em seis grupos, que se enfrentarão em cinco rodadas. Avançam para as oitavas os dois primeiros colocados de cada chave, além dos quatro melhores terceiros. Logo, serão 16 equipes no mata-mata. Ao fim da fase classificatória, um sorteio será realizado para os confrontos.

Ficha técnica

UDA/AL x Ceará - 2ª rodada da Série A2 do Brasileiro Feminino

Data: 23/05/2021 (domingo)

Local: Estádio Rei Pelé, em Maceió/AL

Horário: 15h

Árbitro: Jonata de Souza Gouveira (AL)

Provável escalação - UDA/AL: Ana; Dallas, Aline, Maxciane e Maisa; Francyellen, Nay e Julia; Marilene, Tamara e Gisele. Técnica: Maria Juliana De Oliveira Romao Da Silva.

Provável escalação - Ceará: Ellen; Valeska, Edna, Nathalia e Jady; Mari, Michele, Karen; Rayane, Livyan e Thayane. Técnico: Jorge Victor.