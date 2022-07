O Ceará saiu na frente na decisão do Campeonato Cearense Sub-17. O Vovô venceu o Fortaleza por 1 a 0 no Estádio Presidente Vargas, na tarde desta sexta-feira (22), saindo em vantagem na disputa pelo título.

O gol do Vozão foi marcado por Renan, na etapa final de jogo.

Vantagem

Com a vitória, o Vovô joga por um empate no 2º jogo, no dia 29, às 15 horas, também no PV para ser campeão. Ao Fortaleza, só uma vitória por dois gols dará o título, e por um gol, levará a decisão para os pênaltis.

