Ceará tem desfalques por suspensão e lesão contra o Fortaleza; veja ausências

O técnico Marquinhos Santos terá desfalques importantes contra o Fortaleza pela 22ª rodada da Série A. No empate contra o Botafogo neste sábado (6), os zagueiros Messias e Luiz Otávio e o atacante Zé Roberto completaram a sequência de três cartões amarelos e cumprirão suspensão automática no Clássico-Rei.

Além das baixas por suspensão, Marquinhos Santos poderá ter uma extensa lista de desfalques por lesão. O volante Rodrigo Lindoso será submetido nesta segunda-feira (8) a um procedimento cirúrgico no joelho esquerdo, enquanto Rigonato trata lesão muscular no adutor direito. Bruno Pacheco, em tratamento fisioterápico, é dúvida para o confronto. No confronto deste sábado, Vásquez e Cléber deixaram o campo lesionados e Guilherme Castilho apresentou desgaste físico.

Os atacantes Jael e Dentinho também estão no departamento médico.

Retorno de Richardson

Apesar das ausências certas no setor defensivo e ofensivo, Marquinhos terá o retorno do volante Richardson. Diante do Botafogo, o atleta cumpriu suspensão.

O Clássico-Rei pela Série A será disputado no domingo (14), na Arena Castelão, às 16h (horário de Brasília).

