Botafogo x Ceará pelo Brasileirão: veja horário, onde assistir, escalação e palpites para o jogo

O Ceará entra em campo neste sábado (6), diante do Botafogo, às 16h30, no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, pela 21ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. A partida pode marcar o retorno do Vozão ao G-10 do campeonato, posição a qual ocupou na 18ª rodada após vencer o Avaí.

Mas duas derrotas seguidas fizeram o Vovô cair para a 14º colocação com 24 pontos - 4 de vantagem para o Z4 - e, por isso, uma vitória é vital para se afastar do temido grupo e chegar ao G-10: para isso, além de conquistar os 3 pontos, times como São Paulo (26 pontos), Goiás (25) e América Mineiro (24), não podem vencer.

Pré-jogo do Ceará hoje, veja detalhes

Que horas começa a partida

O jogo começará às 16h30 (horário de Brasília).

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo no Premiere. A Verdinha terá a narração ao vivo e o Diário do Nordeste fará o Tempo Real.

Palpites

Foco dividido

Além das duas derrotas seguidas na Série A - para Juventude (fora) e Palmeiras (em casa), o Ceará perdeu para o São Paulo no jogo de ida das Quartas de Final da Sul-Americana, por 1 a 0 no Morumbi. A atuação na última quarta-feira foi melhor do que as anteriores na Série A, com o time seguindo vivo na competição internacional.

E a proximidade com o jogo de volta, já na próxima quarta-feira no Castelão, de suma importância para a temporada, com o Alvinegro precisando de uma vitória simples para levar a decisão para os pênaltis, pode ser decisiva para a escalação de um time misto diante do Bota.

Legenda: Com um jogo decisivo pela Sul-Americana no Castelão na próxima quarta-feira contra o São Paulo, o técnico Marquinhos Santos deve escalar o Ceará com um time misto Foto: FABIANE DE PAULA

O técnico Marquinhos Santos já não terá jogadores importantes, como o volante Richardson, expulso contra o Palmeiras, cumpre suspensão, além de Bruno Pacheco, Rodrigo Lindoso e Diego Rigonato, titulares recentemente, que estão no DM.

Diego Rigonato deixou o jogo contra o São Paulo na última quarta-feira (3), aos 4 minutos do 1º tempo após dores na virilha.

Em contrapartida, o volante Richard Coelho volta após cumprir suspensão contra o Palmeiras, além dos atacantes Vásquez e Erick, que se juntaram ao grupo no Sudeste do país e ficam como opção.

O colombiano desfalcou o time pela Sul-Americana no meio de semana contra o São Paulo devido a já ter atuado pelo Deportivo Cali, enquanto o camisa 11 está recuperado do procedimento cirúrgico na clavícula esquerda.

No Bota

O técnico português Luís Castro tem desfalques e retornos no elenco do Bota. Na última terça-feira (2), o clube informou que um surto de virose gastrointestinal afetou 10 profissionais do departamento de futebol.

No último boletim médico, o Botafogo não contava com nove jogadores: Breno, Kayque, Victor Cuesta, Diego Gonçalves, Del Piage, Gustavo Sauer, Carlinhos, Victor Sá e Joel Carli.

A principal novidade na lista de relacionados deve ser o lateral-direito Rafael, ex-Manchester United. O atleta está fora desde janeiro devido à lesão no tendão de Aquiles do pé esquerdo. Em contrapartida, o lateral-esquerdo Marçal sentiu um desconforto muscular na perna direita e não deve entrar em campo contra o Vovô.

O Botafogo hoje está na frente do Vovô, com os mesmos 24 pontos, porém com mais vitórias (7x5).

Prováveis Escalações

Botafogo

Gatito Fernández; Daniel Borges, Philipe Sampaio, Kanu (Adryelson) e DG; Tchê Tchê, Patrick de Paula (Eduardo) e Lucas Fernandes; Luis Henrique (Vinícius Lopes), Jeffinho e Erison. Técnico: Luis Castro

Ceará

João Ricardo, Michel Macêdo, Luiz Otávio, Messias, Victor Luís; Richard Coelho, Fernando Sobral, Guilherme Castilho; Lima, Vásquez e Cléber. Técnico: Marquinhos Santos

FICHA TÉCNICA | Botafogo x Ceará

Campeonato Brasileiro - Série A

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Data/Horário: 6 de agosto de 2022, às 16h30

Árbitro: Raphael Claus (FIFA) - SP

Assistente 1: Danilo Ricardo Simon Manis (FIFA) - SP

Assistente 2: Alex Ang Ribeiro - SP

Árbitro de Vídeo: Vinicius Furlan - SP

