Ceará rescinde contrato com o atacante Álvaro

O atacante Álvaro não é mais jogador do Ceará. O clube comunicou a rescisão contratual dele nesta sexta-feira (9). O possível destino é o América/RN, que disputa da Série C do Brasileiro.

Pelo Vozão, o atacante atuou em 6 partidas (ou 232 minutos), marcando 2 gols, contra Sergipe e Atlético/BA, ambos pela Copa do Nordeste.

Na Série B, Álvaro jogou apenas 45 minutos, diante do Guarani no PV, pela 2ª rodada, ainda com o técnico Gustavo Morínigo. Assim, ele não foi utilizado pelo técnico Eduardo Barroca.

Veja comunicado do Ceará



"O Ceará S.C comunica a rescisão contratual com o atacante Álvaro. A decisão foi tomada em comum acordo. O Clube agradece pela dedicação do atleta no período em que defendeu a camisa alvinegra e deseja sucesso em sua trajetória".