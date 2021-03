Ceará oficializa contratação de lateral direito Gabriel Dias, ex-Fortaleza

O Ceará oficializou a contratação do lateral direito Gabriel Dias, ex-Fortaleza. O atleta assinou vínculo com o clube até dezembro de 2021, como antecipado pelo Diário do Nordeste, e tem opção de renovação ao término do vínculo.

Em campo, o jogador tem características defensivas e atua também como volante - ampliando as opções do técnico Guto Ferreira no setor. Sem aceitar a proposta de renovação tricolor, se transferiu para o arquirrival assim como o meia Marlon.

Com 26 anos, foi revelado pelo Palmeiras. Na carreira atuou também por Boa Esporte-MG, Mogi Mirim, Bragantino, Paraná e Internacional.

Gabriel Dias é o 9º reforço do Vovô na temporada. O departamento de futebol anunciou também: os goleiros João Ricardo (ex-Chapecoense) e Vinícius (ex-Grêmio); o zagueiro Jordan (ex-Oeste); o volante Willian Oliveira (ex-Chapecoense); os meias Jorginho (ex-Athletico-PR) e Marlon (ex-Fortaleza); além dos atacantes Jael (Matsumoto Yamaga-JAP), Steven Mendoza (Amiens-FRA) e Yony González (Benfica-PR).

Ficha técnica

Nome: Gabriel Dias de Souza

Posição: Lateral-direito e volante

Idade: 26 anos

Naturalidade: Francisco Morato/SP

Clubes por onde passou: Palmeiras, Boa Esporte-MG, Mogi Mirim, Paraná, Internacional, Fortaleza e Ceará.