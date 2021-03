Gabriel Dias aceita proposta e será jogador do Ceará

Após acertar a saída do Fortaleza, o jogador Gabriel Dias aceitou a proposta para ser jogador do Ceará. Nesta quarta-feira (3), já houve troca de minutas de contrato com os detalhes já acertados entre as duas partes. Os últimos ajustes serão finalizados para que o acerto seja oficialmente divulgado, o que deverá ocorrer em breve, somente após assinatura de contrato.

O vínculo terá duração de um ano, até o fim de 2021, com opção de renovação por mais duas temporadas.

Gabriel Dias atuou como lateral-direito no Tricolor, e chega ao Alvinegro com a característica de polivalência, podendo desempenhar também função de volante.

O Diário do Nordeste havia noticiado a negociação. A conversa entre Ceará e o staff do atleta já existia há alguns dias, e a proposta realizada pelo Alvinegro foi vista com bons olhos tanto da parte esportiva, pelo projeto apresentado, como também da parte econômica, pelos valores financeiros.

Além disso, Gabriel gosta da cidade, já está adaptado e teria interesse em permanecer na capital cearense.

O jogador, de 26 anos, realizou 85 jogos pelo Fortaleza, marcando 4 gols. No clube, foi campeão da Copa do Nordeste (2019) e Bicampeão Cearense (2019-20).

Gabriel Dias é o segundo atleta que deixa o Fortaleza ao término da temporada 2020 para assinar com o Ceará. O primeiro foi o meia Marlon, que firmou contrato com o Vovô até o final de 2022.