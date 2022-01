Ceará lança camisa da Copa do Nordeste 2022 com homenagem para pilares do Estado; veja fotos

O Ceará Sporting Club apresentou nesta quinta-feira (20) o novo enxoval que será utilizado na disputa da Copa do Nordeste 2022. As camisas Artesanato (camisa 02), Turismo (camisa de goleiro) e Tecnologia (camisa 01) já estão disponíveis para vendas em todas as lojas Vozão (on-line e presencial).

Os novos mantos buscam celebrar as riquezas do Estado do Ceará, fazendo referência aos pilares do desenvolvimento: tecnologia, artesenato e turismo. Na camisa 01, o Alvinegro de Porangabuçu celebra o hub tecnológico cearense. A estampa das mangas em frisos faz alusão às fibras ópticas, que liga à capital, por intermédio de cabos submarinos de fibra óptica, com a Europa, servindo como ponte de comunicação da América Latina com o restante do mundo.

A camisa 02 (Artesanato), traz os elementos de couro e palha, como forma de homenagear a atividade que representa a cultura cearense. Na camisa de goleiro (Turismo), a estampa faz alusão aos verdes mares cearenses, enquanto as mangas remetem as areais do litoral do estado.

As camisas possuem uma etiqueta exclusiva para cada uma, com o emblema da marca Vozão em touch. O escudo do Ceará é em tecido tafetá.

Veja imagens das novas camisas do Ceará para a Copa do Nordeste 2022

Legenda: Camisa 01 do Ceará faz homenagem à tecnologia Foto: Stephan Eilert / Ceará SC

Legenda: Camisa 02 do Ceará faz homenagem ao artesanato Foto: Stephan Eilert / Ceará SC

Legenda: Camisa de goleiro faz homenagem ao turismo Foto: Stephan Eilert / Ceará SC

