Ceará inicia venda de ingressos para o Clássico-Rei; veja valores e setores disponíveis

O Ceará iniciou a venda de ingressos para o Clássico-Rei nesta quinta-feira (11) com promoção de 50% para acompanhante do sócio-torcedor. Diante do Fortaleza, no domingo (14), o Alvinegro de Porangabuçu terá 70% do público por ser o mandante da partida.

Os bilhetes estão sendo comercializados nas lojas físicas do Ceará e no site vozaotickets.com, com ingressos variando entre R$ 30 e R$ 60. O setor sul será destinado à torcida do Fortaleza. A venda para o torcedor Tricolor ainda não começou.

A partida será disputada na Arena Castelão, pela 22ª rodada da Série A, e terá transmissão da TV Verdes Mares.

Confira os valores

Superior Norte : R$ 60,00 (inteira) e R$ 30,00 (meia) | Acompanhante do Sócio: R$ 30,00 (inteira) e R$ 15,00 (meia)

: R$ 60,00 (inteira) e R$ 30,00 (meia) | Acompanhante do Sócio: R$ 30,00 (inteira) e R$ 15,00 (meia) Superior Central : R$ 60,00 (inteira) e R$ 30,00 (meia) | Acompanhante do Sócio: R$ 30,00 (inteira) e R$ 15,00 (meia)

: R$ 60,00 (inteira) e R$ 30,00 (meia) | Acompanhante do Sócio: R$ 30,00 (inteira) e R$ 15,00 (meia) Inferior Norte : R$ 60,00 (inteira) e R$ 30,00 (meia) | Acompanhante do Sócio: R$ 30,00 (inteira) e R$ 15,00 (meia)

: R$ 60,00 (inteira) e R$ 30,00 (meia) | Acompanhante do Sócio: R$ 30,00 (inteira) e R$ 15,00 (meia) Inferior Central : R$ 60,00 (inteira) e R$ 30,00 (meia) | Acompanhante do Sócio: R$ 30,00 (inteira) e R$ 15,00 (meia)

: R$ 60,00 (inteira) e R$ 30,00 (meia) | Acompanhante do Sócio: R$ 30,00 (inteira) e R$ 15,00 (meia) Especial : R$ 120,00 (inteira) e R$ 60,00 (meia)

: R$ 120,00 (inteira) e R$ 60,00 (meia) Premium: R$ 280,00 (inteira) e R$ 140,00 (meia)

