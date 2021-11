Ceará goleia Crato pela Taça Fares Lopes; veja outros resultados

O Ceara goleou o Crato por 5 a 1 na tarde desta quarta-feira (10), pela terceira rodada da 1ª Fase da Taça Fares Lopes. O duelo foi no Elzir Cabral e o Alvinegro venceu com gols de Jacaré, André Magno (2x), Geovane e Talisson. Vinícius marcou o gol de honra do time caririense.

A partida marcou o retorno do atacante Jacaré, recuperado após cirurgia ligamentar no joelho. Ele ficou fora por 8 meses e pode reforçar o time que joga a Série A em breve.

Com a vitória, o Ceará chegou aos três pontos na tabela. O próximo desafio pela Taça Fares Lopes será no sábado (13)) no CT Cidade Vozão, contra o Floresta, às 15 horas.

O jogo

O primeiro tempo foi de mais posse e mais chances para o Vozão, mas o Crato surpreendeu, abrindo o placar com Vinícius.

Em busca da reação, o Vovô dominou o restante das ações ofensivas da primeira etapa. Hélio Borges e Cristiano perderam oportunidades para empatar.

Mas nos acréscimos, Vítor Jacaré foi lançado em velocidade e bateu na saída do goleiro do Crato, empatando o confronto.

Goleada

Após o intervalo, o Crato voltou a assustar no início, mas desta vez parou em Vinícius Machado. No ataque, as melhores chances do Ceará vieram pelos lados com Hélio Borges e Jacaré.

Já no final da partida, após jogada trabalhada com Hélio Borges, André Magno bateu no canto, virando a partida para o Vozão.

No lance seguinte, o time alvinegro apertou a saída de bola do Crato e tomou a bola com Geovane. Após arrancar, o volante bateu firme, marcando o terceiro.

Quando o relógio marcava 43 minutos, André Magno voltou a aparecer: após nova arrancada, o atacante alvinegro bateu forte, marcando o quarto gol.

No minuto seguinte, Hélio Borges serviu o jovem Talisson, que marcou o quinto, fechando a goleada.

Outros resultados

Floresta 0 x 0 Caucaia

União 2 x 0 Pacatuba

Guarany 1 x 1 Icasa