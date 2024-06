Ceará fecha com novo patrocinador e contrato prevê fornecimento total de energia para CT do clube

O Ceará anunciou na manhã desta quarta-feira (19) a Matrix Energia, plataforma digital de soluções energéticas, como a sua nova patrocinadora. O acordo prevê que a empresa paulista passe a fornecer totalmente a energia para o CT de Porangabuçu, sede do clube.

Além do fornecimento total de energia para Carlos de Alencar Pinto, a empresa, que patrocinará pela primeira vez uma equipe de futebol, também estampará um espaço no uniforme do Ceará, na parte frontal inferior da camisa.

“É um motivo de muito orgulho para todos do Ceará Sporting Club fechar essa parceria com uma empresa como a Matrix Energia. Saber que é por meio do Ceará que essa gigante está entrando no mercado esportivo nos deixa ainda mais animados com essa união. Não tenho dúvidas de que será um sucesso para as duas partes”, disse Ricardo Costa, Gerente Comercial do Ceará.

No final do mês de maio, o Ceará anunciou a casa de apostas Esportes da Sorte como a nova patrocinadora master do clube. O contrato terá duração de 32 meses, sendo válido até o final da temporada 2026. O valor do patrocínio será de R$ 46 milhões.