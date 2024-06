Ceará está escalado diante do Brusque com o retorno de Richard: veja escalação e desfalques

O Ceará está escalado para enfrentar o Brusque no estádio Hercílio Luz, o “Gigantão das Avenidas”, em Itajaí, em Santa Catarina. O jogo será às 16h30, pela 9ª rodada da Série B.

O técnico Vágner Mancini - que está suspenso e não estará no banco - escalou o Vovô com novidades.

A mais importante delas é o retorno de o goleiro Richard, recuperado de lesão. Assim, Bruno Ferreira retorna para o banco.

Outro retorno importante é o volante Jean Irmer, que substitui Richardson. A zaga terá David Ricardo e Ramon Menezes (que substitui Jonathan).

A outra mudança na formação são as entradas de Rafael Ramos no lugar de Raí Ramos na lateral-direita, e na frente, Saulo Mineiro ganha a vaga de Aylon.

DM

Os desfalques do Vovô são: Facundo Castro, com tendinite adutor da coxa e Richardson, com fascite plantar bilateral.