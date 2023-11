Ceará enfrenta o Sport na estreia da Superliga C de vôlei feminino; veja tabela de jogos

O Ceará vai disputar a Superliga C de Vôlei feminino. O time, montado em parceria com a Unifor, vai em busca do título e do acesso para a segunda divisão do próximo ano. Sob comando do técnico Luiz Marcelo Silva, as Alvinegras participam da competição que inicia na segunda-feira, dia 6 de novembro, em Natal (RN). A estreia será diante do Sport, na segunda-feira.

"As nossas expectativas são as melhores possíveis. A gente vai dar o nosso melhor, vamos trabalhar jogo a jogo para trazer o título e conseguir uma vaga na Superliga B", destacou a levantadora Cecília.

Além do Ceará, outras cinco equipes participam da disputa. São elas: a também cearense CC3 Sport, as pernambucanas Sport e Central Vôlei, e as potiguares Desportivo Shiro e Vôlei Shiro.

Os times jogam entre si. O primeiro colocado garante o título e o acesso para a segunda divisão. A disputa terá uma partida por dia, todas com transmissão do Canal Vôlei Brasil.

"É uma grande responsabilidade. Estamos com uma boa expectativa de classificar para a B. É uma base que vem do campeonato universitário, onde fomos campeões brasileiros. Com alguns reforços, a gente vai representar essa grande camisa. Esperamos conseguir o acesso", disse o técnico.

Tabela de jogos do Ceará: