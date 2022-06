Ceará é eliminado pelo Jijoca e está fora da Copa do Brasil de Futsal

Atual campeão, o Ceará está fora da Copa do Brasil de Futsal. Na manhã deste domingo (5), o Alvinegro empatou em 2 a 2 com o Jijoca de Jericoacoara e acabou sendo eliminado da competição nas oitavas de final.

Com o resultado, a equipe do interior garantiu vaga nas quartas de final do torneio nacional, já que havia vencido o jogo de ida por 5 a 2.

O Ceará saiu na frente com Juninho, ainda no primeiro tempo, e o próprio jogador ampliou o placar na 2ª etapa, abrindo 2x0 para o Vovô. Mas o Jijoca reagiu e diminuiu com Wepe. Muel foi o autor do gol de empate.

Assim, o Alvinegro está fora da disputa pelo bicampeonato, já que havia vencido em 2021. O elenco alvinegro se prepara agora para a disputa das semifinais da Copa Estado, contra o Reriutaba.