Ceará divulga setor esgotado em parcial do jogo contra o Atlético Mineiro

O duelo entre Ceará e Atlético Mineiro promete ser com casa cheia. O Alvinegro divulgou, através das redes sociais, que o setor Inferior Norte da Arena Castelão está esgotado. O jogo é válido pela 11ª rodada da Série A, que ocorre neste domingo (1°), às 18h30. Com a pausa do campeonato devido ao Super Mundial de Clubes, o duelo representa o último encontro do Vovô com sua torcida antes da parada.

A última parcial, divulgada pelo próprio clube na última terça-feira (28), o número de check-ins realizados somados aos ingressos vendidos totalizavam mais de 30 mil torcedores confirmados, 5 dias antes do confronto.

No duelo, o Alvinegro terá o desfalque de Galeano, suspenso pelo STJD, e o retorno do ponta Fernandinho, recuperado de lesão.

PREÇO DOS INGRESSOS:

Inferior Norte: Esgotado

Inferior Sul: R$ 20 (meia) | R$ 40 (inteira)

Inferior Central: R$ 50 (meia) | R$ 100 (inteira)

Superior Norte: R$ 60 (meia) | R$ 120 (inteira)

Superior Central: R$ 15 (meia) | R$ 30 (inteira)

Especial: R$ 60 (meia) | R$ 120 (inteira)

Premium: R$ 125 (meia) | R$ 250 (inteira)

Visitante (Superior Sul): R$ 60 (meia) | R$ 120 (inteira)

Acompanhante de Sócio (Superior Norte): R$ 15 (meia) | R$ 30 (inteira)

* Sob supervisão de João Bandeira Neto