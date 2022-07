Ceará defende invencibilidade de nunca ter perdido para o Juventude na Série A

Embalado após três vitórias seguidas na temporada, sendo duas no Brasileirão, que deixaram a situação bem mais confortável após a 18ª rodada, o Ceará agora foca no Juventude, adversário deste domingo (24), com transmissão da TV Verdes Mares. E o Vovô defende uma invencibilidade contra o time gaúcho.

O Alvinegro nunca perdeu para o time alviverde em jogos válidos pela Série A do Campeonato Brasileiro.

Foram apenas dois jogos, ambos no ano passado, com um empate e uma vitória do Ceará. Na 9ª rodada, o Vovô venceu por 2 a 0, no Castelão, e, pela 28ª rodada, as equipes empataram em 0 a 0, no Alfredo Jaconi. Logo, foram dois gols marcados pelo time cearense contra nenhum dos gaúchos.

No retrospecto geral do duelo, são oito jogos entre as equipes, com quatro empates, três vitórias do Ceará e um único triunfo do Juventude.

Com 24 pontos, o Ceará está em 11º lugar na tabela, enquanto o Juventude é o lanterna, com apenas 13 pontos.

