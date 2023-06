Ceará completa 109 anos em momento de reconstrução e retomada rumo à elite

Nesta sexta-feira, 2 de junho, o dia amanheceu diferente para uma das maiores paixões do torcedor cearense. Afinal, o Ceará Sporting Club completa 109 anos de uma história gloriosa e repleta de lutas, acompanhada por uma imensa torcida. É dia de vestir a camisa alvinegra com mais orgulho e mostrar ainda mais todo amor pelo clube alvinegro.

E esta torcida terá a oportunidade de parabenizar o clube como ela mais gosta de vê-lo: em campo, no gramado no Castelão, ao lado dela e lutando pela vitória. O Vovô estará em campo nesta sexta-feira, às 19 horas, pela Série B do Brasileiro diante da Chapecoense.

Ainda que o Alvinegro não esteja na divisão almejada pela torcida - foram 5 anos de Série A - mas interrompidos por um doloroso rebaixamento em 2022, é o momento de lutar.

Um dos trechos mais lembrados do hino do Vovô exalta exatamente isso: "Ceará, tua glória é lutar", sempre cantado com mais força e orgulho pela apaixonada torcida alvinegra nos estádios, país afora.

E neste momento reconstrução após um doloroso rebaixamento na Série A, o trecho do hino alvinegro precisa ser a força motriz em desejo e trabalho duro por dias melhores, com o clube trilhando o caminho de volta a elite do futebol brasileiro.

A caminhada até então não está sendo fácil. A largada é de turbulência na Série B, de uma campanha que ainda não engrenou, com apenas 13 pontos e na 10ª colocação.

Para um clube centenário e acostumado a glórias - são 45 títulos estaduais, 3 da Copa do Nordeste, 1 do Norte-Nordeste, 3 acessos para a Série A e um vice da Copa do Brasil - como também momentos dificuldade, os obstáculos mais duros são vencidos com união, com um elo mais forte entre clube e torcida, como o rica história do clube ensina.

Tri do Nordeste

Muitos títulos, vitórias inesquecíveis e reações improváveis foram conseguidas pelo clube quando a torcida o abraçou. E em tempos de duras cobranças por resultados após a perda da hegemonia estadual e a queda na Série A, a conquista do tri-campeonato da Copa do Nordeste este ano mostrou a superação de um clube que precisa retornar para a Série A, retomando assim, seu crescimento no cenário nacional. E para isso, o Ceará não pode lutar sozinho: sua imensa torcida precisa estar junto, para que as chances de conquistar o objetivo aumentem consideravelmente.

Legenda: O Vozão já conquistou uma taça em 2023, o do Tri da Copa do Nordeste, mostrando sua força mesmo em um ano de reconstrução após o rebaixamento na Série A Foto: Rafael Ribeiro/CBF

O presidente do Vovô, João Paulo Silva, exaltou o momento do clube e a relação de amor com a torcida.

"O Ceará cresceu muito nos últimos anos. Fizemos um trabalho voltado para dar condição aos atletas, comissão técnica e a estrutura não deixa a desejar em nada. O Ceará hoje ocupa um importante lugar no cenário futebol brasileiro, com jogadores de nivel. O clube criou uma credibilidade muito grande no mercado, de bom pagador. Digo ao torcedor para confiar, que estamos buscando o melhor. Agradeço o apoio de todos e vamos continuar trabalhando para conseguir o acesso", disse ele, ao CearáCast, do SIstema Verdes Mares.

Legenda: João Paulo Silva é presidente do Ceará e foi convidado do CearáCast, produto do Sistema Verdes Mares Foto: Denise Santiago / SVM

Sinergia com a torcida

No último domingo, a demonstração de amor da torcida do Ceará composta exclusivamente por mulheres, crianças e PCD's foi mais uma prova do que o Vovô representa. Nem a derrota por 3 a 0 para o Novorizontino fizeram as 37 mil pessoas pararem de cantar e mostrar seu amor ao clube.

Legenda: O Ceará jogou para um público de 37 mil pessoas no Castelão composto apenas por mulheres, crianças e PCDs, mostrando todo o amor pelo time alvinegro Foto: KID JUNIOR

O presidente do Vovô destacou o apoio de mulheres, crianças e PCD's, e que trabalhará para aproximar cada vez mais a torcida do clube.

"O exemplo do domingo passado, com 37 mil no Castelão, com público feminino e crianças, foi muito marcante. Tem clube que não tem essa quantidade de torcedores e nós conseguimos lotar só com crianças e publico feminino. Nós temos a responsabilidade de estar em um clube de massa e vamos continuar trabalhando para engrandecer a instituição".

Reencontro com o torcedor

E nesta sexta-feira, a reencontro com a torcida será em sua totalidade, após o clube reverter a punição no STJD. Contra a Chapecoense, às 19 horas, o toda torcida do Ceará poderá comparecer e incentivar o time para uma reação na Série B, e claro, para parabenizar o clube que tanto amam.

A programação oficial de aniversário prevê missa e café da manhã às 7h30 e a queima de fogos, às 19h14, tanto na sede alvinegra, quanto no Castelão, no mesmo horário durante o jogo pela Série B.