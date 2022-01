Ceará anuncia renovação do fixo Railton e do ala-esquerdo Jeffin para 2022

A equipe de futsal do Ceará Sporting Club acertou a renovação do fixo Railton e do ala-esquerdo Jeffin, destaques nas conquistas da Copa do Estado, Copa do Brasil e Campeonato Cearense em 2021.

Os atletas se juntam ao goleiro Bruno Lambão e aos alas Sapinho, Vini e João César. Até o momento, seis atletas que participaram da campanha do Ceará em 2021 seguirão para a temporada 2022.

A diretoria alvinegra segue buscando opções no mercado local e nacional. O ala Adeirton, ex-Jijoca, e o pivô Paulo André, ex-Pires Ferreira, foram as primeiras contratações do Ceará para a nova temporada, além do técnico Davi Mendonça, que chegou para substituir Deividy Hadson.

No ano, o Ceará disputará seis competições: Supercopa (fevereiro), Copa do Estado (março), Copa do Brasil (abril), Campeonato Cearense (maio), Copa do Nordeste (outubro) e Taça Brasil (a definir). Nos últimos três anos, o Alvinegro de Porangabuçu chegou em oito finais, tendo conquistado seis títulos (Tricampeão do Campeonato Cearense, Copa do Nordeste 2019, Copa do Estado 2021 e Copa do Brasil 2021).