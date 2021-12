Ceará oficializa contratação do pivô Paulo André, ex-Pires Ferreira, para a equipe de futsal

O Ceará Sporting Club oficializou nesta quinta-feira (30) a 2ª contratação para a temporada 2022 da equipe de futsal. Trata-se do pivô Paulo André, ex-Pires Ferreira, de 30 anos. O atleta chega com vínculo até o final do próximo ano.

Com passagens pelo futsal da França e da Tailândia, o pivô iniciou a carreira no Sumov e também vestiu as camisas do Tianguá e Eusébio, além do Pires Ferreira.

Na última temporada, marcou 8 gols pela equipe piresferreirense no Campeonato Cearense. Em 2020, conquistuo a Copa do Estado do Ceará pelo clube.

Ficha técnica

Nome: Paulo André dos Santos Barbosa (Paulo André)

Posição: Pivô

Idade: 30 anos (13/12/1991)

Clubes: Sumov/CE, Tianguá/CE, Selakleain Thulin/BEL, Eusébio/CE, Etoile Lavalloise/FRA, Thammasat Stellion/TAI, Rajnavy/TAI, Pires Ferreira/CE e Ceará Futsal

Títulos: Campeão Taça Brasil; Campeão Cearense; Campeão Copa da Bélgica; Campeão Copa Lifec; Campeão Copa LFA; Bicampeão Copa Estado; Campeão Torneio Thailand Five