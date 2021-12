Ceará anuncia renovação de Bruno Lambão e João César para temporada 2022 do futsal

A equipe de futsal do Ceará Sporting Club anunciou a renovação contratual do goleiro Bruno Lambão e do ala João César, destaques do time na temporada 2021. O camisa 10 do Alvinegro foi o artilheiro no ano, com 33 gols marcados.

Na última terça-feira (29), a diretoria alvinegra acertou também a contratação do técnico Davi Mendonça, bicampeão sergipano com o Itaporanga e único técnico que conseguiu vencer o Ceará de Deividy Hadson no ano.

A cúpula gestora trabalha junto do novo treinador para o anúncio de novos jogadores, tendo em vista as inúmeras perdas do Ceará para a temporada 2022. O goleiro Léo, o fixo Gabriel, os alas Domar, Rafinha e Wepe e o pivô Dedezinho não atuarão pelo Alvinegro no próximo ano.

#AquiTemFutsal - ESTATÍSTICAS! 📊🏁



2021 foi um grande ano do Vozão nas quadras, 3 títulos, muitos gols e momentos inesquecíveis! Confira as estatísticas históricas do #CearáFutsal! #CearáSC #Vozão pic.twitter.com/UYcdEV55W3 — Ceará Sporting Club | Time do Kanal (@CearaSC) December 29, 2021