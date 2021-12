Ceará anuncia Davi Mendonça como novo técnico de futsal

A equipe de futsal do Ceará Sporting Club tem novo técnico: Davi Mendonça, de 31 anos. O anúncio foi realizado nesta terça-feira (28), após o novo treinador se desvincular do Itaporanga-SE, clube que dirigia desde 2020.

No clube sergipano, Davi conquistou dois títulos estaduais e foi eleito o melhor duas vezes o melhor técnico do estado. Em 2021, levou o Itaporanga às quartas de final da Copa do Brasil de Futsal, na inédita participação da equipe na competição. O 'Gigante Sergipano' foi o único time a vencer o Ceará de Deividy Hadson na temporada.

Em 2022, Davi Mendonça dirigirá o Ceará em seis competições: Copa Estado, Campeonato Cearense, Copa do Brasil, Supercopa, Copa do Nordeste e Taça Brasil Divisão Especial. O novo treinador do futsal alvinegro já começou as conversas com a diretoria para o planejamento da montagem do elenco.

Ficha técnica

Nome: Davi Mendonça

Nascimento: 13/04/1990 (31 anos)

Naturalidade: Aracaju/SE

Clubes como treinador: Canindé/SE, Lagarto/SE, Confiança/SE, Educar de Glória/SE, Colônia Treze/SE, Itaporanga/SE e Ceará.

Títulos conquistados

Copa TV Sergipe de 2018

Campeonato Sergipano 2020 e 2021