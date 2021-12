Ceará acerta renovação dos alas Sapinho e Vini e oficializa contratação do ala Adeirton

A equipe de futsal do Ceará Sporting Club segue se reforçando para a temporada 2022. Nesta quinta-feira (30), a cúpula alvinegra acertou a renovação dos alas Sapinho e Vini e oficializou a contratação do ala Adeirton, conhecido como "Rei do Paraná", de 37 anos.

Sapinho e Vini se juntam ao goleiro Lambão e ao ala João César, atletas que também tiveram contrato renovados com o Alvinegro. Os jogadores fizeram parte da histórica e vitoriosa campanha do Ceará em 2021, com as conquistas do Campeonato Cearense, da Copa do Estado e da Copa do Brasil, além do vice-campeonato da Taça Brasil.

O ala Adeirton, por sua vez, é o primeiro reforço anunciado para a próxima temporada. O atleta tem passagens por tradicionais equipes do Sul do país, como Foz Cataratas, Umuarama, Joinville e Cascavel, além do Cartagena, da Espanha. Em 2021, atuou pelo Pires Ferreira, na disputa da Copa do Estado e da Taça Brasil, e pelo Jijoca Futsal, na disputa do Campeonato Cearense.

Legenda: Adeirton é o primeiro reforço do Ceará Futsal para a temporada 2022 Foto: Wilton Hoots / Ceará SC

Ficha técnica

Nome: Francisco Adeirton Castro Camelo (Adeirton)

Posição: Ala

Idade: 37 anos (29/03/1984)

Clubes: Sumov/CE, Amafusa/PR, Foz Cataratas/PR, Umuarama/PR, Joinville/SC, Tubarão/SC, Cascavel/PR, Guarapuava/PR, Cartagena/ESP, Chopinzinho/PR, Pires Ferreira/CE, Jijoca/CE e Ceará Futsal.

Títulos conquistados: Campeão Cearense, Bicampeão Metropolitano Cearense, Pentacampeão Paranaense, Bicampeão dos Jogos Abertos do Paraná, Bicampeão da Copa dos Campeões do Paraná, Campeão da Liga Nordeste, Campeão Brasileiro de Seleções, Campeão da Copa do Estado do Ceará.