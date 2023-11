Ceará anuncia João Paulo Sanches como novo coordenador de futebol do clube

João Paulo Sanches Coordenador de Futebol do Ceará

“Foi com muito orgulho que recebi a proposta do presidente João Paulo. Em outras oportunidades nós já tínhamos conversado, mas não evoluiu. Agora estamos trabalhando e temos a obrigação de fazer um ano de vinte e quatro muito melhor para o Ceará do que aconteceu nesses dois anos anteriores. Temos que mostrar ao torcedor, com muita atitude e trabalho, que queremos fazer um Ceará cada vez mais forte e que represente toda a sua história”, disse.