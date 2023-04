A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta segunda-feira, (3), as novas camisas da seleção brasileira para a Copa do Mundo feminina em parceria com a Nike. A estreia do uniforme vai ser feito ainda nesta quinta-feira, (6), contra a Inglaterra na Finalíssica, em Wembley, às 15h45 (horário de Brasília).

"O Mundial deste ano será extremamente importante para nós, além de trazer as maiores tecnologias e lançamentos da Nike nos nossos uniformes, vamos iniciar o novo capítulo na Seleção, com a possibilidade de escrever uma nova história dentro e fora de campo. Já ficamos muito felizes em 2019, mas agora, em 2023, sabemos que temos ainda mais o que mostrar e conquistar", disse Debinha.

O primeiro uniforme possui a tradicional cor amarela e marcas homenageando a folhagem tropical em homenagem a biodiversidade do Brasil e da Amazônia, além de detalhes em verde nas mangas e na gola. Os shorts, por sua vez, tem a numeração verde e as meias são com detallhes em verde e azul.

O segundo uniforme, com o azul também tradicional, se assemelha ao masculino utilizado na Copa do Mundo do Catar, porém, na das meninas, a folhagem tropical, também nas mangas, toma o lugar das marcas que homenageou a onça-pintada na versão masculina.

VEJA FOTOS

Uniforme 1:

Legenda: CBF lança nova camisa da Seleção para Copa do Mundo feminina; Veja fotos Foto: Divulgação/Nike

Uniforme 2:

Legenda: CBF lança nova camisa da Seleção para Copa do Mundo feminina; Veja fotos Foto: Divulgação/Nike

🎥 Play no ensaio!



Novo uniforme, a mesma garra em campo. Vamos juntas conquistar a nossa primeira estrela! 💛💙 pic.twitter.com/2r3HVN6m2s — Seleção Feminina de Futebol (@SelecaoFeminina) April 3, 2023

*Sob a supervisão de João Bandeira Neto