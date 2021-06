CBF divulga tabela detalhada das oitavas de final da Série A2; Ceará e Fortaleza decidem em casa

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta segunda-feira (21) a tabela detalhada das oitavas de final da Série A2 do Campeonato Brasileiro. Ceará e Fortaleza decidirão em casa, no sábado (3) e domingo (4), respectivamente.

Classificado na liderança do Grupo B, com 13 pontos, o Fortaleza enfrentará o Cresspom-DF. O duelo de ida acontece no Estádio Maria de Lourdes Abadia (Abadião), no Distrito Federal, às 15h, enquanto o confronto decisivo será no Estádio Domingão, em Horizonte, também às 15h.

Dono de uma das melhores campanhas da 1ª fase do torneio e líder do Grupo C, com 15 pontos, o Ceará enfrentará o Botafogo-PB (as equipes duelaram na fase inicial e as Meninas do Vozão triunfaram por 2 a 1). O confronto de ida acontece no Estádio Almeidão, na Paraíba, às 16h. O duelo decisivo acontece na Cidade Vozão, às 15h.

Tabela da Série A2 do Campeonato Brasileiro:

Ida:

27/06 (Domingo) - Cresspom-DF x Fortaleza, às 15h, no Estádio Abadião (DF)

27/06 (Domingo) - Botafogo-PB x Ceará, às 16h, no Estádio Almeidão (PB)

Volta:

03/07 (Sábado) - Ceará x Botafogo-PB, às 15h, na Cidade Vozão

04/07 (Domingo) - Fortaleza x Cresspom-DF, às 15h, no Estádio Domingão