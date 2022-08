CBF divulga escalas de arbitragem para o Clássico-Rei de domingo

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta quinta-feira (11) as escalas de arbitragem para o Clássico-Rei. Jean Pierre Gonçalves vai comandar o duelo de domingo (14), entre Fortaleza e Ceará.

As equipes cearenses se enfrentam em jogo válido pela 22ª rododa do Brasileirão, na Arena Castelão. A TV Verdes Mares, a Verdinha e o Diário do Nordeste transmitem o jogo ao vivo e em tempo real.

Confira as escalas de arbitragem:

Ceará-CE X Fortaleza-CE

Árbitro: Jean Pierre Goncalves Lima - RS

Árbitro Assistente 1: Jorge Eduardo Bernardi - RS

Árbitro Assistente 2: Lucio Beiersdorf Flor - RS

Quarto Árbitro: Luciano da Silva Miranda Filho - CE

Inspetor: Rodrigo Pereira Joia - CE

Quinto Arbitro: Anderson Moreira de Farias - CE

VAR: Daniel Nobre Bins - RS

AVAR: Andre da Silva Bitencourt - RS

Observador de VAR: Ricardo Marques Ribeiro – MG