CBF detalha tabela da Série D; veja jogos de Atlético-CE, Caucaia e Guarany de Sobral

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) detalhou, na última segunda-feira (17), as rodadas inicias da Série D do Campeonato Brasileiro. Com três participantes na atual temporada, o Estado será representado por Atlético-CE, Caucaia e Guarany de Sobral.

A estreia do Cacique do Vale será contra o Paragominas-PA, no Estádio do Junco, no sábado (05), às 15h. Pelo Grupo A03, a Águia da Precabura também estreia no sábado, às 16h, contra o Sousa-PB. No dia seguinte, domingo (06), a Raposa Metropolitana enfrenta o Campinense, às 16h.

Com 64 equipes na 1ª fase, a Série D o Campeonato Brasileiro é dividido em oito grupos de oito clubes cada, classificando-se os quatro primeiros colocados para a 2ª fase. O Guarany de Sobral figura no Grupo A02, enquanto Atlético-CE e Caucaia figuram no Grupo A03.

Confira tabela detalhada da Série D do Brasileirão:

1ª rodada:

05/06/2021 (GRUPO A02) - Guarany de Sobral x Paragominas-PA, às 15h, no Estádio do Junco

05/06/2021 (GRUPO A03) – Sousa-PB x Atlético-CE, às 16h, no Estádio Marizão

06/06/2021 (GRUPO A03) – Caucaia x Campinense, às 16h, no Estádio Raimundão

2ª rodada:

12/06/2021 (GRUPO A02) – Moto Club x Guarany de Sobral, às 16h, no Estádio Nhozinho Santos

12/06/2021 (GRUPO A03) – Atlético-CE x Treze, às 15h, no Estádio Domingão

13/06/2021 (GRUPO A03) – Central x Caucaia, às 15h, no Estádio Lacerdão

3ª rodada:

19/06/2021 (GRUPO A02) – Guarany de Sobral x Palmas-TO, às 15h, no Estádio do Junco

20/06/2021 (GRUPO A03) – Atlético-CE x Caucaia, às 15h, no Estádio Domingão

4ª rodada:

A definir (GRUPO A02) – Vencedor do Jogo 2 (Picos-PI ou Tocantinópolis-TO) x Guarany de Sobral

26/06/2021 (GRUPO A03) – Caucaia x América-RN, às 16h, no Estádio Raimundão

27/06/2021 (GRUPO A03) – ABC x Atlético-CE, às 15h, no Estádio Frasqueirão

5ª rodada:

03/07/2021 (GRUPO A03) – América-RN x Atlético-CE, às 15h, na Arena das Dunas

03/07/2021 (GRUPO A03) – Caucaia x ABC-RN, às 16h, no Estádio Raimundão

04/07/2021 (GRUPO A02) – Guarany de Sobral x 4 de Julho-PI, às 15h, no Estádio do Junco

6ª rodada:

10/07/2021 (GRUPO A02) – Imperatriz-MA x Guarany de Sobral, às 16h, no Estádio Frei Epifânio

10/07/2021 (GRUPO A03) – Atlético-CE x Campinense-PB, às 15h, no Estádio Domingão

10/07/2021 (GRUPO A03) – Sousa-PB x Caucaia, às 16h, no Estádio Marizão

7ª rodada:

17/07/2021 (GRUPO A02) – Guarany de Sobral x Juventude-MA, às 15h, no Estádio do Junco

17/07/2021 (GRUPO A03) – Caucaia x Treze, às 16h, no Estádio Raimundão

18/07/2021 (GRUPO A03) – Central x Atlético-CE, às 15h, no Estádio Lacerdão