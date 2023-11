CBF abre venda de ingressos para Brasil e Argentina no Maracanã; veja valores

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF), informou que a venda de ingressos para a partida entre Brasil e Argentina começou nesta terça-feira (14), a partir das 19 horas, pelo site https://cbf.eleventickets.com

O jogo será no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, pela sexta rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo 2026.

Confira as categorias de ingressos:

CAT 3 - R$ 100 meia / R$ 200 inteira

CAT 2 - R$ 200 meia / R$ 400 inteira

CAT 1 - R$ 300 meia / R$ 600 inteira

Detalhes

As formas de pagamento são via pix ou cartão de crédito e o limite é de compra de até três ingressos por CPF.

Todos os ingressos são nominais e intransferíveis, sendo proibida a revenda para terceiros.

O ingresso é apenas físico e será necessária a troca do voucher adquirido no site a partir do próximo sábado (18), das 10h às 18h, nos seguintes pontos de troca: bilheterias do estádio do Maracanã; bilheterias do estádio de São Januário.

Outros pontos de troca estão sendo negociados e serão anunciados em breve.

Ingresso social

Haverá um lote especial de ingressos sociais, no valor de R$ 50, destinado a instituições beneficentes. Estes ingressos não estarão disponíveis no site. Informações pelo seguinte email: ingressosocial@eleventickets.com