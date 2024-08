Caxias x Ferroviário: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Ferroviário entra em campo neste sábado (10), às 19h30, contra o Caxias-RS no estádio Francisco Stédile (Centenário), em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, em jogo pela 17ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro.

Onde Assistir

A partida será transmitida por: DAZN.

Palpite para o jogo

Como chegam as equipes

Vindo de sete jogos sem vencer, o Ferroviário chega para a partida contra o Caxias após empatar por 1 a 1 com o Sampaio Corrêa. Atualmente, o clube cearense é o vice-lanterna da tabela com 14 pontos conquistados. Se vencer a partida, o Tubarão da Barra chegará aos 17 pontos e poderá chegar na penúltima rodada fora do Z4.

Já o Caxias vem de uma derrota, fora de casa, para o Ypiranga-RS pelo placar de 1 a 0. O clube gaúcho, que atualmente está na 16ª posição da tabela (primeiro clube fora do Z-4) busca voltar a vencer na competição para se afastar da zona incômoda.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Caxias

Titulares: Thiago Coelho; Lucas Cunha, Dirceu e Cézar Henrique; Yuri Ferraz ( Marcelo), Elyeser, Tomas Bastos (Barba) e Galvan; Gabriel Silva, Robinho (Peu) e Álvaro.

Thiago Coelho; Lucas Cunha, Dirceu e Cézar Henrique; Yuri Ferraz ( Marcelo), Elyeser, Tomas Bastos (Barba) e Galvan; Gabriel Silva, Robinho (Peu) e Álvaro. Técnico: Thiago Gomes

Ferroviário

Titulares: Douglas Dias; Israel, Bruno Reis, Léo Gobo (Naldo), Ernandes; Lincoln, Vinícius Paulista, Nicholas, Marcelinho; Ciel e Vinícius Alves.

Douglas Dias; Israel, Bruno Reis, Léo Gobo (Naldo), Ernandes; Lincoln, Vinícius Paulista, Nicholas, Marcelinho; Ciel e Vinícius Alves. Técnico: Ranielle Ribeiro

Caxias x Ferroviário | FICHA TÉCNICA

Competição: 17ª rodada da Série C do Brasileirão 2024

Local: Estádio Francisco Stédile (Centenário), em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul

Data: 10/08/2024

Horário: 19h30 (de Brasília)