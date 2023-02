Caucaia x Tombense: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Caucaia e Tombense entram em campo nesta quarta-feira (22), às 19h de Brasília, no Estádio Ronaldão, em Pacajus (CE), para disputar a primeira fase da Copa do Brasil 2023. A fase é eliminatória e a disputa entre as duas equipes acontece em jogo único. Caso a partida termine empatada, o time visitante (Tombense) garante classificação.

O Caucaia disputará a Série D do Brasileirão nesta temporada. No Campeonato Cearense, a equipe disputa o quadrangular do rebaixamento, ocupando a primeira colocação. Na última partida disputada, o Caucaia venceu o Guarani de Juazeiro por 1 a 0.

Já o Tombense disputará a Série B do Brasileirão nesta temporada. No Campeonato Mineiro, a equipe está atualmente na terceira colocação do Grupo C, ao lado de Democrata, Cruzeiro e Ipatinga. Na última partida disputada, empate em 2 a 2 com o Democrata.

ONDE ASSISTIR

A partida não será transmitida na televisão.

PALPITE PARA O JOGO

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Caucaia: Léo, Ceará, Túlio, Adriano Lucas, Matheus Maranguape, Wilker, Leylon, Everton, Juliano, Jr. Goiaba e Zaza. Técnico: Roberto Carlos.

Tombense: Felipe Garcia; David, Wesley Marth, Zé Vítor e Emerson; Bruno Silva, Matheus Frizzo e Luiz Fernando; Keké, Caíque e Kleiton. Técnico: Marcelo Chamusca.

CAUCAIA X TOMBENSE | FICHA TÉCNICA

Local: Estádio Ronaldão, em Pacajus (CE)

Data: 22/02/2023 (quarta-feira)

Horário: 19h (de Brasília)

Árbitro: José Jaini Oliveira Bispo (AL)