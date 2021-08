Caucaia perde para o América/RN e se complica na Série D do Brasileiro

O Caucaia perdeu por 4 a 2 para o América/RN na abertura da 11ª rodada da Série D do Brasileiro. O time cearense até fez jogo duro com o favorito time potiguar, mas acabou derrotado nesta sexta-feira (13), na Arena das Dunas, em Natal.

O resultado complicou as pretenções do Caucaia por uma vaga no G4 do Grupo 3. A Raposa Metropolitana está em 7º com oito pontos, 5 do 4ºcolocado, o Treze, que ainda joga na rodada.

Assim, o Caucaia só terá 3 jogos para buscar uma classificação improvável, ainda que a chance matemática exista. O próximo compromisso do clube é no sábado, 21, às 16 horas, no confronto local contra o Atlético Cearense, no estádio Raimundão.

O jogo

Vindo de uma vexatória goleada de 9 a 1 para o ABC de Natal na última segunda-feira, o Caucaia entrou em campo buscando apagar a atuação, fazendo uma partida melhor, dificultando o trabalho para o Alvirrubro de Natal.

O América abriu o placar aos 12 minutos em uma bela triangulação do ataque. Álvaro Silva recebeu bola na área após contra-ataque em velocidade de Wesley e não desperdiçou. Os donos da casa ampliaram o placar aos 17 minutos, em cobrança de pênalti de Esquerdinha.

Mas o Caucaia reagiu antes do intervalo. Aos 38, Vanderlan Pereira se livrou da marcação e chutou cruzado. Dez minutos depois, aos 48, os visitantes empataram com gol de José Wilker, que aproveitou cruzamento na área e completou para o gol.

No segundo tempo, o Mecão voltou a ficar na frente do placar com um belo gol de falta. Patrick, aos 26 minutos, acertou o ângulo dos visitantes em cobrança da entrada da área e o Alvirrubro decretou a vitória aos 32 minutos com Álvaro Silva, que recebeu passe de Esquerdinha e finalizou para dar números finais ao duelo.