Caucaia e Icasa farão final da Taça Fares Lopes 2021 em disputa por título e vaga na Copa do Brasil

Os finalistas da Taça Fares Lopes 2021 foram definidos. Na tarde desta quinta-feira (25), as duas semifinais terminaram com as classificações de Caucaia e Icasa, que disputarão o título e também uma vaga na Copa do Brasil 2022.

A finalíssima será disputada em jogo único, neste domingo (28), às 15 horas. O local ainda será definido pela Federação Cearense de Futebol (FCF), mas o mando de campo será do Caucaia, por ter realizado melhor campanha.

Semifinais

O Verdão do Cariri conseguiu a classificação após empatar em 2 a 2 com o Barbalha. Como havia vencido o jogo de ida por 2 a 1, avançou por ter feito 4 a 3 no placar agregado.

Na outra semifinal, o Caucaia, que atuou em casa, não deu chances ao Atlético-CE e venceu por 3 a 1, assegurando a vaga após o empate em 0 a 0 no jogo de ida.

Os dois times buscarão o bicampeonato da Fares Lopes. O Icasa foi campeão em 2014, derrotando o Tiradentes na final, enquanto o Caucaia levantou a taça em 2019, ao bater o Atlético-CE.