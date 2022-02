Caucaia e Ferroviário empatam sem gols pelo Campeonato Cearense

Caucaia e Ferroviário emparam sem gols nesta quarta-feira (02), no Estádio João Ronaldo, em Pacajus, pela 9ª rodada do Campeonato Cearense 2022.

Com o resultado, o Caucaia mantém a liderança do certame estadual, com 21 pontos. O Ferroviário, por sua vez, com 19 pontos, figura na vice-liderança.

As equipes voltam a campo no sábado (05). Ferroviário recebe o Atlético-CE, às 15h30 (horário de Brasília), no Estádio Elzir Cabral, enquanto a Raposa Metropolitana visita o Icasa, às 16h (horário de Brasília), no Estádio Inaldão.