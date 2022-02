Caucaia x Ferroviário: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

No jogo mais esperado e importante da 1ª Fase do Campeonato Cearense até então, Caucaia e Ferroviário medem forças em um confronto direto pela liderança. O duelo desta quarta-feira (2), será pela 9ª rodada, às 16 horas no estádio João Ronaldo, em Pacajus (CE).

Onde Assistir

A partida terá transmissão da FCF TV no Youtube e do tempo real do Diário do Nordeste.

Como chegam

As duas equipes estão invictas no certame e vem realizando uma 1ª Fase excelente, protagonizando uma disputa rodada a rodada pela liderança, que dá uma vaga na Copa do Brasil de 2023. A Raposa Metropolitana é líder com 20 pontos, enquanto o Tubarão da Barra é o vice-líder com 18.

O aproveitamento de ambos é muito bom, com o Caucaia com 6 vitórias, dois empates e 83% de aproveitamento, enquanto o Ferrão tem 5 vitórias e 3 empates e 75% de aproveitamento.

Assim, uma vitória levaria o Ferroviário pela 1ª vez a liderança da 1ª Fase, ocupada sempre pelo Caucaia desde a 1ª rodada. Um empate é suficiente para a Raposa Metropolitana se manter líder, e uma vitória abriria uma vantagem considerável restando 5 rodadas para o fim.

No Ferrão

O Tubarão da Barra vem de 4 vitórias seguidas e embalado em busca da liderança. A equipe de Anderson Batatais conta com a presença de Edson Cariús para o jogo, recuperado de lesão após a vitória contra o Iguatu.

O técnico Anderson Batatais espera que o time coral tenha a paciência diante do Iguatu para buscar o resultado.

"Contra o Iguatu, foi um jogo muito dificil. Desde o inicio buscamos o gol, controlamos o jogo, mas perdemos muitas chances. Tivemos aplicação tática e persistencia dentro do campo. Agora é dar sequência. O nosso lema é obediencia, a persistencia na luta pela 1ª posição".

O lateral Roni declarou ser uma final antecipada o duelo de hoje contra o Caucaia.

"É uma final antecipada. O Caucaia tem uma equipe de qualidade, mas vamos lá pra vencer. Estamos focados no jogo, em dar o melhor e buscar o resultado positivo".

Prováveis Escalações

Caucaia

Célio, Túlio, Roni, Matheus Maranguape, Wilker, Jair Pitbull, Santos, Iury, Vanderlan, Xandy. Técnico: Roberto Carlos

Ferroviário:

Jonathan, Roni, Vitão, Éder Lima, Madson, Valderrama, Robson Alemão, Emerson, Mauri, Edson Cariús e Gabriel Silva. Técnico: Anderson Batatais.

Ficha Técnica

Competição: Campeonato Cearense 2022 - 1ª Fase - 9ª rodada

Local: João Ronaldo, em Pacajus (CE)

Data e hora: 02 de fevereiro de 2022 / 16 horas

Árbitro: Renato Pinheiro

Assistentes: Cleberson do Nascimento Leite e Jailson Albano da Silva

Transmissão: FCF TV e tempo real do Diário do Nordeste.