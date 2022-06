Castelão teve 204 cadeiras quebradas após Fortaleza x Ceará pela Copa do Brasil

Após a partida entre Fortaleza e Ceará na Arena Castelão, disputada na noite de quarta-feira (22), pela Copa do Brasil, a Secretaria do Esporte e Juventude (Sejuv), informou que 204 cadeiras foram quebradas.

A Secretaria do Esporte e Juventude não informou em quais setores estavam as cadeiras danificadas, mas que os clubes serão resposáveis pelo ressarcimento do prejuízo de R$ 94.421,40.

A partida de quarta-feira (22), vencida pelo Fortaleza por 2 a 0, teve um público de 29.876 presentes.

Confira a nota da Sejuv:

"A Secretaria do Esporte e Juventude (Sejuv) informa que contabilizou 204 cadeiras quebradas, no jogo do último Clássico-Rei entre Fortaleza x Ceará, no dia 22 de junho, totalizando prejuízo de R$ 94.421,40. A Sejuv conta com estoque reserva de cadeiras e já está providenciando a instalação. A Secretaria lembra ainda que os clubes são responsáveis pelo ressarcimento do valor referente às cadeiras".