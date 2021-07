Casos de Covid-19 são confirmados em hotel com brasileiros nas Olimpíadas

Os casos de Covid-19 entre os brasileiros que foram competir as olimpíadas de Tóquio (Japão) seguem em descoberta. Mais dois testes positivos para doença foram relacionados ao hotel The Hamanako, hospedagem dos atletas do judô do Time Brasil. As informações são do jornal O Globo.

Os casos foram reportados à Prefeitura de Hamamatsu, nesta quinta-feira (15). Agora são 11 positivos sendo dois deles de familiares de funcionários do hotel. Dos nove casos anteriores, um era relacionado a familiar.

Parte da seleção de judô do Brasil está hospedada no hotel e, de acordo com o Comitê Olímpico do Brasil (COB), a programação inicial será continuada. O grupo só seguirá para a Vila Olímpica no dia 22, véspera da abertura dos jogos.

Ao jornal O Globo, o COB afirmou que a delegação está segura no hotel. Os atletas chegaram ao local após a identificação dos sete primeiros casos. Os funcionários foram isolados. Eles usam apenas dois andares do prédio e têm elevador exclusivo.

Ao todo, 301 atletas do Brasil atuarão em 35 das 50 modalidades disputadas nos Jogos. O Time Brasil, com 140 mulheres e 161 homens, já é o maior contingente enviado pelo país a uma edição da Olimpíada no exterior. Serão 174 estreantes na edição japonesa, e 31 medalhistas olímpicos (18 deles campeões em suas modalidades).