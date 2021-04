Carlinhos destaca confiança com sequência de jogos: "dar o meu melhor nas partidas"

A chegada de Enderson Moreira ao comando técnico do Fortaleza tem sido favorável ao lateral-esquerdo Carlinhos. O atleta, de 34 anos, disputou 9 partidas com a camisa tricolor neste início de temporada, assumindo o protagonismo da posição. No entanto, o camisa 6 acredita que o titular da lateral pode alternar de acordo com o adversário.

“Depende muito da forma como vem o adversário. Eu e o Bruno temos características diferentes, ele é mais defensor e eu sou mais ofensivo. Então, aquilo que o professor pedir durante as partidas, eu tenho certeza que quem for jogar dará seu melhor.”

A sequência de jogos, para Carlinhos, é motivo de confiança. “Quando você vem numa sequência de jogos, você tem mais confiança e isso é muito importante. Então, me sinto muito confiante para dar meu melhor sempre nas partidas.”

Atual líder do Grupo B da Copa do Nordeste, com 14 pontos, o Fortaleza visita o Confiança neste sábado (10), em Sergipe. Classificado à segunda fase, só a vitória garante a primeira colocação ao Tricolor do Pici. Para Carlinhos, o foco é conquistar a primeira posição para decidir os jogos do mata-mata em casa.

“A gente sabe que quem terminar em primeiro joga em casa. Então, é muito importante. Estamos bastante focados nesta primeira fase, para terminarmos na primeira colocação.”