Campeonato de Baladeira agita comunidade no Sertão de Quixeramobim

Ela marcou a infância de muitos cearenses, principalmente os que tem origem no Interior do Estado. A baladeira ou estilingue, atiradeira ou bodoque (em outras regiões do País) já foi vista com desconfiança por representar certo perigo para as crianças ou para os pássaros. Mas, agora, ela virou ferramenta esportiva em competição de tiro ao alvo.

E na localidade de Assentamento Canaã, na zona rural de Quixeramobim (211km de Fortaleza), o primeiro campeonato da modalidade agitou a tarde deste domingo (28), provocando risadas e momentos de descontração para a população.

Foram distribuídos R$ 300 em prêmios, além de medalhas. A competição atraiu 17 competidores em disputas eliminatórias de 1 contra 1, com regras relativamente simples. Os 'atletas' ficavam a 10 metros de distância com objetivo de acertar pequenos alvos feitos de tijolos com uma esfera de vidro (bola de gude ou bila).

Legenda: Jogadores tinham 5 oportunidades para derrubar alvos Foto: Divulgação

Regras

Quem acertasse maior quantidade de alvos em 5 disparos, passava de fase. Se persistisse a igualdade, uma série 'alternada' iniciava, assim como acontece nas disputas de pênaltis do futebol.

No fim do campeonato, o jovem Jhonata, do distrito de Manituba (Quixeramobim) foi o grande vencedor e levou R$ 150. O segundo colocado foi Janiel, de Quixeramobim. Ele levou R$ 100. A 'medalha de bronze' ficou para experiente Antônio Lima, que era o representante 'local' da competição. Ele ganhou R$ 50.

Legenda: Jhonata foi o grande vencedor do torneio Foto: Divulgação

O organizador da competição, Francimar Alves, disse como surgiu a ideia: "Sou do interior. Usava baladeira quando criança. Gosto muito de pesquisas na internet, então encontrei vários vídeos de torneios e campeonatos de baladeiras. Aí veio a ideia de realizar esse torneio aqui em Quixeramobim. Decidi realizar no Sertão do Quixeramobim, no Assentamento Canaã, com a parceria do amigo Kerginaldo".

Francimar também vê no campeonato uma forma de incentivar a preservação da natureza. "A finalidade também é incentivar o tiro de baladeira como prática esportiva. Preservando a natureza e conscientizando as pessoas a nao maltratar e nem matar os pássaros", finalizou.

